Muddy What? aus München stehen für New Blues: Wabernde Delta-Sounds, funky Beats, filigrane Balladen und dann wieder stampfender Blues!

Das Trio wurde im Jahr 2020 bei der „German Blues Challenge 2020“ als beste deutsche Bluesband ausgezeichnet und vertritt Deutschland 2021 beim Zusammenkommen aller internationalen Bluesbands im „Home of the Blues“ Memphis, Tennessee, USA.

Die Geschwister Fabian Spang (Gitarre & Gesang) und Ina Spang (Mandoline & Gitarre) sowie Michi Lang (Schlagzeug & Bass) zeigen sich in ihrem Spiel mit großer Flexibilität und spürbarem Bühnen-Erfahrungsschatz. Der Blues der Profimusiker ist jung, facettenreich und gespickt mit dynamischem Leichtsinn. Was bei ihren Konzerten aber vor allem deutlich wird: Sie lassen sich gefühlvoll aufeinander ein, lassen sich Raum und verstehen sich blind. Auf der Bühne werden sie zu einer Einheit und genau das ergibt am Ende den intensiven und mitreißenden Blues. Falls der Auftritt im Biergarten stattfindet, spielen die Musiker unplugged und ohne Schlagzeug.

Bei schlechtem Wetter im Saal!

Beginn 20:30 Uhr