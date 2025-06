Biergartenfest

Family Affairz - It´s Soultime!

Family Affairz bedeutet Soulmusic mit Familienanschluss:

wo sie spielen, trifft Soul-Opa Ray Charles seine musikalischen Söhne, Töchter und Enkel - von Stevie Wonder über Randy Crawford bis Joss Stone. Family Affairz spielt Hits mit Groove und Seele. Und ab und zu schaut die funkige Verwandtschaft vorbei: mit Hits von Tower of Power, den Neville Brothers und Robben Ford zum Beispiel. Selten waren Familienangelegenheiten so mitreißend und Gute-Laune-verdächtig.

Tanzschuhpflicht, let´s funk it up!