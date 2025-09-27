Bieringer Kirbe mit Jubiläum 100 Jahre

Vom 27.-29.09.2025 findet wieder die Bieringer Kirbe traditionell auf dem Festplatz am Neckar in Bieringen statt.

Dieses Jahr feiert der Musikverein nicht nur seine Kirbe sondern auch sein 100 jähriges Bestehen.

Zu diesem Anlass wird es dieses Jahr wieder ein Kübelesrennen auf dem Neckar geben. eginnen wird das Festwochenende am Samstag mit Fassanstich und abends sorgen „Die Bubis“ für ordentlich Stimmung im Zelt. Über das ganze Festwochenende werden viele befreundete Musikvereine und Gönner des Vereins erwartet. Neben dem musikalischen Programm ist natürlich auch kulinarisch etwas geboten. Neben Schlachtplatte, Rote, Curry, Pommes und Steak können sich die Gäste auf das traditionelle Kirbeschnitzel freuen.

Die Bieringer Kirbe klingt bei Schälripple und zünftiger Musik am Montagabend aus.