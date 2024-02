.

Am 1.3.2024 um 18.00 Uhr findet eine Bierkrimilesung mit Tasting Fränkischer Biere in Ludwigsburg bei Hop around the World statt.

Was erwartet euch? Seid dabei wie Thomas Lang die Seiten seines Buches "Goldberg und die Tränen der Madonna" zum Leben erweckt und lauscht in den Pausen feiner Blues und Folk-Musik. Genießt zwei besondere Biere aus Franken! Diese sind bereits im Eintritt enthalten und ihr bekommt ein passendes Verkostungsglas für den Abend gereicht. Für kleine Knabbereien und gute Laune ist selbstverständlich gesorgt! Wir freuen uns auf euch!

Eintritt: 19 € incl. Biertasting

Anmeldung über die Website:

www.hoparound-theworld.de

Solitudestraße 42, 71638 Ludwigsburg

Hier noch ein Auszug aus dem Buch: Goldberg und die Tränen der Madonna

Minkin geht baden. Obwohl es dafür zu heiß ist. Abgesehen davon ist Minkin Nichtschwimmer. Bescheuerte Idee. Sein fünftes Bierkrimiabenteuer führt den Feuerbacher Privatermittler nach Bamberg und in die Fränkische Schweiz, um die Schutzpatronin der Fränkischen Brauer und Mutter des Fränkischen Bierwunders in Sicherheit bringen. Er soll die Rote Madonna aus den Fängen eines skrupellosen Immobilieninvestors befreien, der die Madonnenfigur mitsamt Kapelle und dazugehöriger Brauerei erworben hat, um aus dem ganzen Areal Luxusappartments in 1A-Lage zu machen. Am Ende springt Minkin in die Regnitz, um zwei Liebende vor dem Ertrinken zu retten. Gibt Sachen, die er besser kann. Aufgeben ist aber keine Alternative. Scheitern. Aufstehen. Besser scheitern. Frei nach Samuel Beckett. Oder wie Minkin es sagenwürde: Die Hopfnung stirbt zuletzt.Scheitern. Aufstehen. Besser scheitern. Frei nach Samuel Beckett. Oder wie Minkin es sagen würde: Die Hopfnung stirbt zuletzt.

„Lakonisch. Lustig. Große Fabulierkunst.“ (Stuttgarter Nachrichten)

Biografie

Thomas Lang wurde 1968 im Kraichgau geboren. Nach einer Lehre bei einer landwirtschaftlichen Genossenschaft hat er in Tübingen Jura studiert. Seit 20 Jahren arbeitet er als Anwalt und Krimiautor in Stuttgart. Daneben ist er seit vielen Jahren Autor und Ensemblemitglied beim Stuttgarter Juristenkabarett. Er schreibt seit vielen Jahren im Stuttgartmagazin Lift die kleine und feine Kolumne „Schräggastro - wir gehen dahin, wo Sie sich nicht hin trauen“.

Website:www.bier-krimi.de