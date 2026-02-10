BIERPROBE.MUSIK.GENUSS

18.00 - 20.30 Uhr 7er Probe und Vesper (Karte 35 €; erhältlich in der Bücherei Nordheim)
Ab 20.30 Uhr Musik mit Laube DJ Scholl
Info
Feuerwehrgerätehaus Nordheim Brackenheimer Straße 49, 74226 Nordheim
Stadt & Weinfeste
der Freiwilligen Feuerwehr Nordheim
-
Feuerwehrgerätehaus Nordheim Brackenheimer Straße 49, 74226 Nordheim
18.00 - 20.30 Uhr 7er Probe und Vesper (Karte 35 €; erhältlich in der Bücherei Nordheim)
Ab 20.30 Uhr Musik mit Laube DJ Scholl
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH