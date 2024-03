Das Kamishibai hat seinen Ursprung in Japan. Ein Bilderbuch wird vorgelesen und extra dafür vom Text befreite Bildkarten werden in einem hölzernen Rahmen gezeigt. Im Anschluss wird gemalt, gebastelt oder gespielt. Für 2–3-Jährige in Begleitung eines Erwachsenen.

Wo: Bücherei Bissingen, Bahnhofstr. 1 (im Rathaus Bissingen)