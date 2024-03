feat. Fab B.C. Horns

In den fast 47 Jahren ihres Bestehens ist diese Band zu einem Markenzeichen geworden. An der Blues Company kommt heute keiner vorbei, der von Blues – nicht nur ‘made in Germany’ – spricht.

Ein Geheimnis ihres Erfolgs ist dabei die personelle Kontinuität, die für eine stabile musikalische DNA sorgt: So ist Mike Titré als zweiter Gitarrist und zweite Stimme der Blues Company bereits seit 1980 an Toshos Seite, Drummer Florian Schaube sitzt seit 2000 hinter dem Schlagzeug und Bassist Arnold Ogrodnik ist auch schon seit 2008 an Bord. Das Line-up wird noch durch die Bläser der Fabulous BC Horns, den Trompeter Uwe Nolopp und den Saxofonisten Volker Winck, sowie die stimmgewaltigen Soul Sistaz Maria Nicolaides und Seda Devran verstärkt.

Selbst in den USA sind sie ein Geheimtipp mit steigendem Kurswert. Dieses nicht zuletzt ein unbedingtes Verdienst ihrer treibenden Kraft – des Bandgründers, des Sängers, Gitarristen, Komponisten und Sound-Abenteurers – Todor “Toscho” Todorovic, der nahezu sein ganzes persönliches und künstlerisches Potential diesem Abenteuer Blues Company widmet.

Niemals sind die Männer der Blues Company musikalische Puristen gewesen – und doch lassen sie es heute – und dieses ist kein Widerspruch – ganz leise ‘Krachen’

