Genuss und spannende Märchen in Bietigheim: Hexenritt auf dem Brachberg zur Walpurgisnacht

In dieser Nacht werden seit jeher wilde Feste gefeiert. Die Hexen tanzen auf dem Blocksberg, fliegen mit Besen, Zäunen, Ziegen und manch anderem Zeugs durch die Lüfte. Zahlreiche Sagen und Legenden gibt es über diese Nacht und schier unendlich viele Geschichten über das Hexenvolk. Ein paar davon will ich Euch in dieser Nacht auf einem kleinen Spaziergang und am Lagerfeuer erzählen. Euren Gaumen werden durch die Familie Zahner verwöhnt mit leckeren Weinen und schmackhaftem aus dem Hexenkessel. Hexen und Hexenmeister dürfen sich gerne zeigen.

Treffpunkt: am Brachberghaus