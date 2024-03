Märchenwanderung im Rotenackerwald

Hilfe die goldenen Erzählsteine sind verschwunden! Wer hilft mir sie wiederzufinden? Als Dankeschön erzähle ich die Geschichten, die in den Steinen stecken. Wie ein Dienstmädchen im Wald von einer weißen Taube versorgt wurde. Warum der Hase auch Angsthase heißt. Warum die Bäume nicht mehr reden und noch so manch anderes Märchen. Taucht bei dieser ca. zweistündigen Wanderung mit wundervollen Märchen und Geschichten in die Natur ein. Lasst Euch von mir verzaubern, lauscht den Geschichten und erfreut Euch an den kleinen Überraschungen auf dem Weg. Diese Märchenwanderung ist nicht nur für Kinder ein Erlebnis, auch Erwachsene werden da wieder gerne zum Kind.

Treffpunkt: Wanderparkplatz bei der Obsterfassungshalle, beim Häckselplatz Bissingen.