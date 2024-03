Figurentheater Vagabündel - Der Papierflieger

Das Figurentheater Vagabündel erzählt eine Geschichte von Einsamkeit, Freundschaft und Lebenslust, in der die Begegnung von Jung und Alt eine zentrale Rolle spielt. Nach dem Bilderbuch „Der Besuch“ von Antje Damm. Zwischen einer Lieferung von Paketen taucht plötzlich ein Karton ohne Nummer auf. In diesem außergewöhnlichen Karton entdecken die beiden Schauspieler die ältere Dame Louise, samt Sessel, Bett und Bücherregal. Ihre Welt ist grau, eintönig, geprägt von Angst vor Menschen, vor Spinnen und sogar vor Bäumen. Eines Tages wird diese Welt auf den Kopf gestellt. Ein Papierflieger fliegt durch ihr Fenster, direkt vor ihre Füße, und damit nicht genug. Kurz darauf taucht Max auf, der diesen Papierflieger sucht, er stellt ihre Welt auf den Kopf und bringt wieder Farbe in Louises Leben zurück. Für Kinder ab 5 Jahren