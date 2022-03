Big | Brave (CAN) Support: Fågelle (SWE)

Respekt! Denn wer so kompromisslos sein Ding durchzieht, wie Big | Brave es tun, dem gebührt ein gehöriges Maß an Anerkennung. Denn Big | Brave entfernen sich mit ihrem aktuellen Album „Vital“ so weit von althergebrachten Songstrukturen, dass selbst Stücke von Godspeed! You Black Emperor im direkten Vergleich wie eingängige Pop-Songs klingen. Denn wenn GSYBE mit ihren Werken immer wieder die Strukturen der Rockmusik aufbrechen und in Frage stellen, so bewerkstelligen Big | Brave das Gleiche mit den etablierten Formeln des Post-Rock. Die Kombination aus unterkühlten Klängen, die meist aus nicht mehr als endlosen Feedback-Eskapaden von Gitarrist Mathieu Bal und niederschmetternden Rhythmen aus tiefgestimmten Bässen Robin Watties und schepperndem Schlagzeug Tasy Hudsons bestehen, spiegelt so auf ausdrucksstarke Art und Weise die oft so feindliche Außenwelt wieder, während Sängerin Robin Wattie das betroffene Individuum verkörpert. Big | Brave machen Musik, die schlicht begeistert.

Pressezitat:

Die Musik des kanadischen Post-Rock-Trios Big | Brave besteht im Grunde nur aus Feedback-Fluten, die auf längst vergessene Schlagzeug-Ruinen treffen und sie mit gemächlicher Repetition vor sich hertreiben. Darin schwimmt eine Wasserschlange namens Robin Wattie, beißt zu, reckt sich empor und verweigert in ihrem extrovertierten Klargesang jede Tonfolge, die sich nach ihrem Verstummen noch mitsummen ließe. Musikexpress

Als Fågelle schöpft die Künstlerin Klara Andersson aus den Bereichen performativer Sound-Art, Noise und Pop ein einzigartiges Klang-Gezitter. Geschichtetes Rauschen, eingängige Pop-Melodien und fragile Konstrukte aus konkreten Geräuschwelten erkunden rhythmische Sphären.