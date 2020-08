Big Balls - Let there be rock

Der Knochen trockene Bad Boy Boogie von AC/DC ist die gemeinsame Besessenheit der fünf Jungs aus dem wilden Süden. Um Ausnahmesänger Ollie (Bob) from Hagen – der den Spagat zwischen dem seligen Bon Scott und lebenden Brian Johnson schafft, gesellen sich vier gestandene Musiker mit Jahrzehnte langer Live-Erfahrung. BIG/BALLS wird von Veranstaltern, Fans und der Presse als beste AC/DC Tribute Band nicht nur in Süddeutschland gehandelt – nicht zuletzt deshalb, weil sie ihrem Original erschreckend nahe kommen und live ein unerreichbares R´n´R Gewitter abfeuern. Sie verwandeln jede Bühne in eine Grooveoase und jede Halle in einen Hexenkessel, dem man nicht mehr entkommen kann. Das genussvoll zusammengestellte Programm umfasst alle AC/DC-Klassiker von 1974 – 2008, aber auch Songs die AC/DC noch nie live gespielt hat ! BIG/BALLS steht seit vielen Jahren für Musik von AC/DC Fans für AC/DC Fans.