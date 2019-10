Die Big Band der Bundeswehr - Benefizkonzert

× Erweitern Musikverein Gschwend DIE BIG BAND DER BUNDESWEHR zu Gast in Gschwend

Die Big Band der Bundeswehr, unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik, zählt gleich aus mehreren Gründen zu den ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchestern Deutschlands. So sticht das Ensemble bereits unter den insgesamt 14 Klangkörpern des Militärmusikdienstes der Bundeswehr im Auftrag, Auftreten und Sound einer klassischen Big Band Besetzung deutlich hervor. Gewöhnliche Marsch- und Orchesterliteratur sind hier Fehlanzeige.

Dem Musikverein Gschwend ist es gelungen, DIE BIG BAND DER BUNDESWEHR für ein Konzert in Gschwend zu gewinnen.

Das Benefizkonzert, unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus Pavel, findet am 21. November 2019 um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gschwend statt (Einlass ab 18:00 Uhr). Der Erlös des Benefizkonzert kommt der Jugendarbeit zu Gute. An der Spende dürfen sich die Jugenfeuerwehr Gschwend, das Jugend Rot Kreuz in Zusammenhang mit dem Notfallteam Gschwend und die Jugendkapelle des Musikverein Gschwend erfreuen.

Dieses musikalische Highlight sollten Sie sich nicht entgehen lassen – sichern Sie sich schon heute Ihre Eintrittskarte.

Eintrittskarten sind über den Musikverein Gschwend oder die Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kategorie 1 EUR 28,00 | Kategorie 2 EUR 23,00 (im Vorverkauf)

Weitere Infos und Karten unter: www.mvgschwend.de oder kartenbigband@mvgschwend.de

Musikverein Gschwend 1898 e.V. | 74417 Gschwend