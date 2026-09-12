Big Band Night Vol. 10

Das Bosch Swing & Dance Orchestra feiert Jubiläum und lädt zur 10. Big Band Night ins franz.K ein.

Freuen Sie sich auf einen mitreißenden Konzertabend voller Swing, Jazz und Big-Band-Sound. Das abwechslungsreiche Programm der Big Band des Bosch-Standorts Reutlingen spannt den Bogen von den zeitlosen Klassikern des Count Basie Orchestra bis hin zu modernen Arrangements von Michael Bublé – ein Abend voller Rhythmus, Klangfarben und musikalischer Höhepunkte.

Nach seinem gefeierten Auftritt im Jahr 2023 kehrt Roland Baisch als Special Guest zurück. Der Entertainer und Comedian blickt auf eine außergewöhnliche Bühnen- und Fernsehkarriere zurück. Scherbentheater, KGB, Männerabend und Comedy Factory sind nur einige Stationen seines vielseitigen Schaffens. Mit Charme, Humor und musikalischer Erfahrung verleiht er dem Konzert eine ganz besondere Note.

Unter der musikalischen Leitung von Magnus Mehl präsentiert sich das Bosch Swing & Dance Orchestra mit seinem unverwechselbaren, kraftvollen Big-Band-Sound. Gemeinsam mit dem weit über die Region Reutlingen hinaus bekannten Sänger Milo verspricht das Orchester einen Abend voller Spielfreude, musikalischer Höhepunkte und erstklassiger Unterhaltung.