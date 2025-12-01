Big Band Night Vol. 9 - Bosch Swing & Dance Orchestra

Tauchen Sie ein in einen Abend voller musikalischer Brillanz und mitreißender Leidenschaft!

Zum 9. Mal verwandelt das Bosch Swing & Dance Orchestra das franz.K in eine pulsierende Bühne für sein liebevoll "Heimspiel" genanntes Konzert. Freuen Sie sich auf eine facettenreiche Reise durch die Welt des Swing, Jazz und Rock. Von den zeitlosen Klassikern eines Count Basie oder Frank Sinatra bis hin zu den modernen Interpretationen von Roger Cicero und Michael Bublé – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. 25 Musiker und Musikerinnen mit Herz und Seele garantieren ein unvergessliches Klangerlebnis.

Dieses Mal wieder mit einem Special Guest: Klaus Bleis. Der Steptänzer und Schlagzeuger Klaus Bleis hat sich in seiner nunmehr 25jährigen Karriere sowohl in Deutschland als auch international – mit Auftritten u.a. in New York, Los Angeles, Moskau und Paris, einen Namen gemacht.

Angeführt vom renommierten Saxophonisten Magnus Mehl, liefert die Big Band nicht nur kompakten Sound, sondern begleitet auch den weit über Reutlingen hinaus bekannten Sänger Mailo mit kraftvoller Präzision.