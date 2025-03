Big Band Summit – Abbey Road Big Band & Blue Train Orchestra

Ein Abend, zwei Big Bands mit völlig unterschiedlicher musikalischer Ausrichtung!

Das ist das Motto dieses außergewöhnlichen Doppelkonzerts, welches zwei Ensembles aus dem Frankenland zusammenbringt, die beweisen, dass Big Band Sound alles andere als angestaubt klingen muss! Die Abbey Road Big Band aus Ornbau blickt auf eine rund 30-jährige Band-Geschichte zurück, also auf ein sehr ausführliches Repertoire. Das Ensemble hat sich dabei nicht nur dem klassischen Big Band Sound der 1920er bis 50er Jahre verschrieben. Neben Titeln der großen Band-Leader wie Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington oder Count Basie finden sich auch zeitgenössische Vertreter aus Funk, Pop, Rock und Reggae im Bandbook. Die Werke von Donna Summer, Diana Krall, Jan Delay oder Michael Bublé werden von dem Klangkörper auf ganz eigene Art interpretiert und lassen auch so manchem begeisterten Tänzer das Herz aufgehen!

Das Blue Train Orchestra aus Bamberg firmiert als Big Band der hiesigen städtischen Musikschule, besteht aber aus erfahrenen Musikern aus dem gesamten nordbayerischen Raum. 1996 vom ehemaligen Symphoniker Heinz Wolff gegründet, übernahm 1999 der Jazz-Trompeter Sebastian Strempel als musikalischer Leiter, der selbst mehr als 25 Jahre Erfahrung in Big Bands und Orchestern im In- und Ausland erworben hat. Er hat mit dem Ensemble seitdem ein stilistisch breites Repertoire erarbeitet, von Klassikern bis zu modernen Funk- und Latin-Arrangements. Freuen Sie sich auf spannende musikalische Kontraste und einen Abend mit „Big Band Sound made in Franken“!