Unter dem Motto „Bigband live in Concert“ präsentiert die Bigband der Musikschule am Samstag, 15. Mai 2022 um 19:00 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim ihr neues Programm.

Unter der Leitung von Jörg Burgstahler sind Latin-, Swing-, Rock- und Pop-Titel zu hören und werden für beste Unterhaltung sorgen. Alle Freunde der Bigband Musik werden bei diesem Konzert auf ihre Kosten kommen.

Es gelten die am Konzerttag aktuellen Corona-Regelungen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, am Ausgang kann gespendet werden.