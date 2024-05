Big Bone Section fet. Uli Röser

SO RICHTIG WAS AUF DIE OHREN!

Mit der "BIG BONE SECTION" erfüllt sich der Posaunist und Bassist Benno Reinhard einen langgehegten Traum: Endlich mal so richtig was auf die Ohren! Mit einer Bigband bestehend aus 8 Posaunen – und ja: ausschließlich Posaunen – mit Rhythmusgruppe. Dafür hat er Posaunisten aus der Region zusammengetrommelt, die für dieses einzigartige Projekt genauso brennen, wie er selbst. Das Repertoire umfasst Swing, New Orleans Jazz, Blues, Salsa, Rock, Pop und vieles mehr… Die Stücke wurden für diese Besetzung speziell arrangiert (u.a. von Prof. Dr. Thorsten Wollmann, Dick Nash, Andy Lawrence, Benno Reinhard) und waren so in dieser Form noch nie zu hören. Mal weich wie Samt, mal mit knackigem Groove erwartet Sie ein aufregend neues Klangerlebnis.

Als Stargäste werden zudem namhafte Solisten eingeladen, die durch die Virtuosität an ihrem Instrument glänzen.

Diesesmal mit Uli Röser!

www.big-bone-section.de