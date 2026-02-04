Mitreißende Filmmusik, prima Pop und lockeren Jazz haben die Mädels und Jungs der Big Energy Band der Musikschule Geislingen im Gepäck.
Info
Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige
Konzerte & Live-Musik
Beatles, Bond und Blues Brothers!
