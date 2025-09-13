Big Soul Business

An diesem Tag wird heiß aufgelegt. Die Musiker dieser Band tragen den Groove in sich und zelebrieren auf der Bühne Soul und Funk vom Feinsten! Nicht selten lädt die Band sich GastsängerInnen ein, die sich mit allen Wassern gewaschen haben und sich an diesem Abend möglicherweise auf die Bühne begeben.

Cemre Yilmaz - Vocals

Edi Shala - Vocals

Samir Jakupovic - Vocals

Lukas Wögler - Sax

Marc Roos - Trombone

Hannes Stollsteimer - Keys

Dirk Blümlein - Bass

Michael Kersting - Drums