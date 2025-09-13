Big Soul Business

An diesem Tag wird heiß aufgelegt. Die Musiker dieser Band tragen den Groove in sich und zelebrieren auf der Bühne Soul und Funk vom Feinsten! Nicht selten lädt die Band sich GastsängerInnen ein, die sich mit allen Wassern gewaschen haben und sich an diesem Abend möglicherweise auf die Bühne begeben.
Cemre Yilmaz - Vocals
Edi Shala - Vocals
Samir Jakupovic - Vocals
Lukas Wögler - Sax
Marc Roos - Trombone
Hannes Stollsteimer - Keys
Dirk Blümlein - Bass
Michael Kersting - Drums
Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
