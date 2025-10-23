Bigband-Coaching für die Realschul-Bigband

Seit über 15 Jahren gibt es an der Johann-Steingruber-Realschule Ansbach die Möglichkeit, an einer BigBand-Klasse teilzunehmen.

Im Schulmusikunterricht der 5. und 6. Klassen erlernen die Schülerinnen und Schüler bei qualifizierten Intrumentallehrern Saxophon, Trompete, Posaune, Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre oder Klavier und es wird vom ersten Tag an in der Gemeinschaft einer BigBand musiziert.

Die preisgekrönte Klangpoetin Rebecca Trescher – Jazz-Klarinettistin, Komponistin, Bandleaderin und Hochschullehrerin – arbeitet im Rahmen eines Workshops mit der daraus entstandenen Schulbigband "Hoppergang". Gemeinsam wird an bereits bestehendem Repertoire gearbeitet und zentrale musikalische Parameter wie Groove, gemeinsamer Puls, Melodiegestaltung und harmonisches Verständnis vertieft.

Improvisationsübungen für Solist:innen sowie Gruppenimprovisationen erweitern das musikalische Spektrum. Besonderen Wert legt die Dozentin dabei auf kollektive Kreativität: Die Schüler:innen entwickeln eigenständig Solobögen, gestalten dynamische Spannungsbögen und verleihen den Stücken dadurch mehr Erzählkraft und Ausdruck.

Geschlossene Veranstaltung für die Realschüler:innen