BigBand trifft Beatboxer

BigBand der Uni Hohenheim/Bastian Kratzke BigBand der Uni Hohenheim

„The BigBand turns the Beatbox on“ lautet der Titel des besonderen Konzertes, in dem die BigBand der Uni Hohenheim den Beatboxer Robeat featured. Robeat gehört zu den talentiertesten Beatboxern weltweit und ist amtierender Europameister. Seinen unverwechselbaren Stil, der sich aus harten Techno-Beats, schnellen Drum-and Base-Rhythmen und sanften Hip-Hop- Klängen zusammensetzt, spickt er geschickt mit Ausflügen in die Gesangs- und Comedy-Welt. Erstmals steht er zusammen mit der BigBand der Uni Hohenheim auf der Bühne. Gemeinsam begeistern sie mit spannenden Crossover-Highlights.

Samstag, 6. Juli 2019, 20:00 Uhr, Züblin Haus, Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart

Eintritt: 20 Euro (Parkett), 16 Euro (Rang), Kartenreservierung unter kartenreservierung@zueblin.de