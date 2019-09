bigFM Club Invasion

bigFM #ClubInvasion goes Trödler - Engstingen

02. Oktober2019 ---DJ Olde& DJ Albo

#clubsound #hiphop #charts #partyclassics

Der Radiosender bigFM kommt zu uns Trödler - Engstingen.

-- DATE 02. Oktober 2019 --

DEEJAY OLDE // Radio Dj

Der Mann aus der Pfalz steht für nie enden wollende Partynächte. Mit so viel Energie und Hingabe wie er steht fast kein zweiter hinten den Turntables. Und das spürt man sofort wenn man seinen Sound hört. Wenn Morgens das Licht angeht, ist die Tanzfläche immer noch prall gefüllt und keiner will nach Hause gehen. Wir freuen uns darauf in dieser Nacht mit ihm und euch wieder feiern zu können.