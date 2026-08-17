Die 18-jährige Melati kämpft auf ihrer Heimatinsel Bali (Indonesien) erfolgreich gegen Einwegplastik. Sie reist um die Welt, um andere junge Aktivistinnen und Aktivisten zu treffen: Mary zum Beispiel rettet in Griechenland flüchtende Menschen vor dem Ertrinken. Xiuhtezcatl setzt sich in den USA für Klimaschutz ein. Rene kämpft in Brasilien für Meinungsfreiheit. Winnie hilft Menschen in Uganda, genug Essen zu bekommen. Die Doku „Bigger Than Us“ (Frankreich 2021, Regie: Flore Vasseur) zeigt: Auch junge Menschen können viel erreichen, wenn sie zusammenarbeiten und nicht aufgeben. Der Film ermutigt dazu, selbst aktiv zu werden. Denn jeder kann dazu beitragen, die Welt besser zu machen.