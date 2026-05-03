Bike + Bühne B4

Erleben Sie das einzigartige Event "Bike+Bühne" auf dem Hohenloher Perlen Radweg: Radfahren, Kultur und Kulinarik in perfekter Harmonie.
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Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch Pfedelbach Hohenlohe Allee 9, 74629 Pfedelbach
Freizeit & Erholung
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Erleben Sie das einzigartige Event "Bike+Bühne" auf dem Hohenloher Perlen Radweg: Radfahren, Kultur und Kulinarik in perfekter Harmonie.
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