Bike und Bühne

Bike+Bühne 2026 – Mit dem Rad von Bühne zu Bühne bei den Hohenloher Perlen

Am 28. Juni 2026 heißt es wieder: aufsatteln, genießen und staunen! Bei Bike+Bühne treffen Bewegung, Kultur und Lebensfreude aufeinander. Unter dem Motto „Baby, you can drive my… bike!“ verwandelt sich das Hohenloher Land in eine 44 Kilometer lange Kulturstrecke voller Highlights. Die Teilnehmenden radeln durch die malerische Landschaft und machen unterwegs Halt an vier Bühnen – in Öhringen, Pfedelbach, Bretzfeld-Scheppach und Zweiflingen.

Der Start ist jeweils um 11:00 Uhr mit einem gültigen Ticket für den gewählten Startpunkt. In Öhringen verzaubern Junge Junge! mit ihrem Programm

„Glücksmomente“. In Pfedelbach sorgt Comedian Stephan Bauer mit „Am Ende der Nerven … und noch so viel Ehe übrig“ für beste Laune. In Bretzfeld-Scheppach begeistert Mago Masin, die personifizierte Verwirrtheit und wortgewandter Charmeur, mit spontanen Liedern voller Witz und Überraschung, während in Zweiflingen The Beat Brothers mitreißenden Beat und Rock von den 60ern bis 80ern liefern. Nach dem Auftakt führt die ausgeschilderte Strecke entlang des Hohenloher Perlen Radwegs im Uhrzeigersinn von Halle zu Halle.

Die Karten sind bei Reservix sowie in den Rathäusern der vier Hohenloher Perlen Gemeinden erhältlich. Vor Veranstaltungsbeginn werden die Tickets in Einlassbänder umgetauscht, die zugleich den jeweiligen Startort kennzeichnen. Die Tickets kosten bis zum 28. April 23,00 €, ab dem 29. April 25,00 € und an der Abendkasse 30,00 €. Gruppentarife (ab 10 Personen) sind unter 0173 – 300 4025 erhältlich.

Und das Beste: Das Event findet bei jedem Wetter statt! Alle Künstler treten in den Hallen der jeweiligen Orte auf. Bei Regen stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung – so wird Bike+Bühne garantiert zum Erlebnis, ob im Fahrradsattel oder bequem mit dem Auto.