Biker Party Route 39

Sobald die Bikes aus dem Winterschlaf erwacht sind, die satten Sounds wieder durch die Löwensteiner Berge dröhnen und sie Reifen warmgefahren sind, steht die Party der Partys an. Am 13. & 14.07 starten in Ellhofen die Route- 39-Biker-Days mit Party und prallem Programm.

Am 13. Juli geht es um 14 Uhr los. Wer früher kommt, kann länger Maschinen bestaunen. Opening, Shows und Programm starten ab 14 Uhr. Ab 19 Uhr steigt dann die große Biker-Party mit der Band »Friendly Elf« und DJ Jones.

Am 14. Juli geht es nicht minder großartig weiter, das Programm startet schon um 10 Uhr mit einem Biker Gottesdienst, ab 14 Uhr wird dann Live-Musik mit »Perfect Heat«geboten.

Zum weiteren Programm gehören außerdem eine Motorcycle-Show und eine Tatoo Show.

Für das leibliche Wohl ist mit einem umfangreichen BBQ vom American Smoker gesorgt. Außerdem wird eine große Auswahl der gängigsten Longdrinks und Cocktails angeboten.