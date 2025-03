Bikergottesdienst

Der Biker-Gottesdienst auf dem Haller Marktplatz hat Tradition. Seit über 30 Jahren ist dieser Gottesdienst für viele Biker aus der Region Nordwürttemberg Auftakt und zugleich einer der Höhepunkte der Biker-Saison.

Auch viele Nicht-Biker, von Jahr zu Jahr werden es immer mehr, kommen inzwischen gerne zu diesem Gottesdienst. Bei schönem Wetter können es leicht mehr als 1.000 Bikerinnen und Biker werden, die sich mit ihren Maschinen auf dem Marktplatz zum Gottesdienst einfinden. Es ist sowohl akustisch als auch optisch ein beeindruckendes Erlebnis, wenn innerhalb kurzer Zeit Hunderte von Maschinen über die Marktstraße anfahren. Auf dem Marktplatz aber auch im gesamten Bereich Hafenmarkt bis hin zum Haalplatz wird es dann sehr eng. Sinn und Zweck des Gottesdienstes ist es, den Bikern den Spannungsbogen zwischen der Freude am Fahren und dem Wissen um die Gefahren aufzuzeigen. In der Gemeinschaft des Gottesdienstes wird vermittelt, was es heißt, miteinander unterwegs zu sein und füreinander Sorge zu tragen. Organisiert wird der Biker-Gottesdienst von der Kirche, der Polizei, der Kreisverkehrswacht und einer Vielzahl weiterer ehrenamtlicher Helfer.