Millenium Ensemble

Die Sänger erhielten im Dresdner Kreuzchor eine neunjährige Ausbildung und gastieren dieses Jahr wieder in Göppingen.

Ein Jahrzehnt voller Musik, Leidenschaft und unvergesslicher Konzerte.

Das gehört gefeiert! Das Vokalensemble Millenium aus Dresden geht 2026 auf große Jubiläumstour und bringt das Beste aus zehn Jahren auf die Bühne. Millenium steht für Vokalmusik auf höchstem Niveau und für Gänsehautmomente. Mit ihrem unverwechselbaren Stil verbinden sie Altes und Neues, Klassik und Moderne, Tradition und Zeitgeist. Zwischen feinsinniger Chormusik und legendären Songs entsteht eine einzigartige Mischung, die Klassik und Moderne in harmonischem Einklang zusammenführt. Das Publikum darf sich auf ein musikalisches Feuerwerk freuen! Von den erhabenen Klängen Heinrich Schütz’ und Mendelssohns bis zu den unsterblichen Melodien von Elvis Presley und Ohrwürmern von Peter Fox und den Prinzen. Auch die humorvollen und energiegeladenen A-cappella-Songs der Wise Guys sorgen für Überraschungsmomente. Erleben Sie Stimmkunst, die berührt, ein Repertoire, das Generationen verbindet, und ein Ensemble, das seit zehn Jahren mit Herz und Hingabe begeistert. Mal mitreißend und voller Energie, mal zart und bewegend. Dieses Konzert verspricht einen Abend voller Emotionen, Überraschungen und unvergesslicher Musikmomente. Feiern Sie mit uns 10 Jahre Millenium!