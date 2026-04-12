Bild: Rose Hajdu, Stuttgart Ein Hauch von Weltpolitik in der Stadt – Kaiser, Königinnen und gekrönte Häupter zu Gast in Göppingen

Obwohl Göppingen nie Pfalzort oder Reichsstadt war, durfte es verhältnismäßig häufig gekrönte Häupter innerhalb seiner Mauern begrüßen.

Während das mittelalterliche Herrschergeschlecht der Staufer, das seinen Stammsitz hoch über Göppingen auf dem Hohenstaufen hatte, eng mit der Stadtgeschichte verbunden ist, gerieten andere Monarchen, die Göppingen in großer Zahl über die Jahrhunderte beehrten, in den Hintergrund.

Neben der vormodernen mobilen Herrschaftspraxis aus dem Sattel heraus, war es speziell die verkehrsgünstige Lage, die prominente Kaiser, Königinnen und andere hochrangige Herrscherpersönlichkeiten durch Göppingen und das Filstal führten. Ihre – wenn auch meist nur kurze – Anwesenheit brachte einen Hauch von Weltpolitik in die Stadt.