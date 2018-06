Bildende Kunst an der Open-Air-Kunstwand

An der im Oktober 2017 eröffneten Kunstwand (an der rückwärtigen Wandfläche des franz.K Neubaus) zeigen in regelmäßigem Wechsel ausgesuchte Künstler*innen ihre Werke.

Das erste Werk wurde von Looven live produziert, der sich der sprühenden Kunst widmet.

Es folgte das Designbüro 4zig, das sich mit der Gattung "Grafische Kunst" auseinander gesetzt hat, inspiriert von der Frage: was ist Street Art durch Grafische Kunst oder bewusstes Gestalten/Design?

Derzeit hängt vom Künstlerkollektiv TAKOS ein "Herz für Farbe".

Die aktuelle Vernissage gilt nun erstmals einem Werk aus der Bildenden Kunst: Dem großflächigen Druck eines Gemäldes des Reutlinger Künstlers Ulrich Lukaszewitz

Mit 18 nahm Lukaszewitz an einer Gemeinschaftsausstellung im Reutlinger Spendhaus teil. Als er in Paris beim "Figaro" volontierte, lernte er den Tachisten Georges Mathieu kennen. Abstrakter Expressionismus, Art Brut, Action Painting, informel oder auch der Fauvismus eines Matisse werden für ihn prägend, weitere Vorbilder wie Jackson Pollock oder Antoni Tapies, Lothar Quinte und Heinsicht Pfingsten sind spürbar.

Aber Lukaszewitz ist auf dem Weg zum eigenen Stil: In umgesetzter Emotion ?? Dynamik der Farbexplosionen, vor Farbe überbordender Untergrund, tropfende und fließende Farben, in wirbelnden Strichen aufgetragene, gepinselte, gespachtelte, geschabte Farben, oft pastos die Schichten, starke Kontraste, ineinander verwobene Strukturen, aufgerissene, aufgeworfene, abblätternde Texturen, oft mit Material wie Holzleisten, Ästen, Blättern oder Fabrtuben versetzt. Direkte Aktion, die der Politik längst abhanden gekommen ist.

Ulrich Lukaszweitz zeigt dialektisch, dass Politik kunstvoll und Kunst politisch sein kann, dass eruptive Ausbrüche ebenso dazugehören wie subtile Striche. Lukaszweitz ist ein Argumentationsartist und Wortmaler - ein Politiker mit Herzblut.

Und Herzblut floss in seine Kunst, die oft ungezähmt wirkt wie seien Reden aber genauso planvoll ist wie seine Taktik.