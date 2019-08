Die Bilder des Kirchenjahres sind heilsame Bilder. Diese „Bilder der Seele“ bringt Anselm Grün mit seinen Worten und Hans-Jürgen Hufeisen mit seiner Musik zum Leuchten und Klingen. In seinen Texten gibt Anselm Grün den Hörern die Gelegenheit, neu über die Feste des kirchlichen Jahreslaufes nachzudenken und diesen Festen einen Platz im Leben zu geben. Mit dem Blick auf das Wesentliche, der Verbindung zu Gott und der Schöpfung kann eine unerschütterliche Kraftquelle gefunden werden. Hans-Jürgen Hufeisens Musik schafft stimmungsvolle Klangbilder aus spirituellen Erfahrungen und Erlebnissen in der Natur oder variiert bekannte Melodien der Jahresfeste. Am Klavier begleitet Thomas Strauß.