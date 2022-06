Bilder einer Ausstellung – 11 Uhr

Modest Mussorgski »Bilder einer Ausstellung« (1874)

Fassung für Orchester von Maurice Ravel (1922)

Ein Konzert mit Film-Projektionen für junge Besucher

Safy Sniper Visual Jockey

Xenorama Typoanimation

SWR Symphonieorchester

Jascha von der Goltz Dirigent

Bilder welcher Ausstellung? Gemeint sind Gemälde und Zeichnungen des Malers Viktor Hartmann, Freund des russischen Komponisten Modest Mussorgski. Dieser hatte nach dem Tod des Künstlers 1873 eine Gedenkausstellung besucht und sich entschieden, einen Klavier-Zyklus zu komponieren, der die Bilder musikalisch wiedergibt und heute als Musterbeispiel für »Programmmusik« gilt. Diesem Kompositionsprinzip verdanken die einzelnen Stücke des Zyklus so spannende und geheimnisvolle Titel wie »Der Gnom« oder »Das alte Schloss«.

Die Bilder, die Mussorgski zur Komposition inspirierten, sind teilweise verschollen, aber das musikalische Jahrhundertwerk regt das innere Auge auch ohne visuelle Vorlage unausweichlich zu eigenen Bildern an. Ursprünglich für Klavier solo komponiert, wurde das Musikstück von einigen Komponisten für Orchester bearbeitet. Die bekannteste Instrumentierung stammt von dem Franzosen Maurice Ravel, der die Komposition damit zu einem Meilenstein des sinfonischen Repertoires machte. Mit dem SWR Symphonieorchester kommt sie im Forum am Schlosspark in zwei unterschiedlichen Versionen zur Aufführung: Mit lustigen und erklärenden Filmen für Grundschulkinder am Vormittag, mit Live-Animationen auf der Großbildleinwand für Jugendliche am Nachmittag.

Das Konzert um 11 Uhr richtet sich an Kinder und Schulklassen der Grundschule.

SCHULKLASSEN 7 € SchülerInnen | Begleitende LehrerInnen frei