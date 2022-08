Bilder einer solidarischen Welt

11.9. bis 3.10.2022

Sonntag, 11.9., 17.00 Uhr

Eröffnung der Ausstellung durch den Autor Norbert Bernholt, Geschäftsführer der Akademie Solidarische Ökonomie

Wir leben in einer Welt, in der es vor allem um den individuellen Erfolg, Konkurrenz und Durchsetzungsvermögen geht. Diese Sichtweise ist für uns selbstverständlich und wir neigen dazu, sie für die einzig mögliche zu halten. Schauen wir über unseren Tellerrand, sehen wir, dass es Gesellschaften gibt, in denen Solidarität für die Menschen viel wichtiger als Konkurrenz und Leistungsvermögen ist. Die Ausstellung stellt Alternativen vor, in denen es vor allem um Solidarität und Gemeinschaft geht. Sie stellt Kulturen und Denkweisen vor, von denen wir vielleicht einiges abschauen können. Nirgendwo wird Konkurrenz und Leistungsdruck so deutlich wie in der Arbeitswelt. Darum geht es in einem zweiten Teil der Ausstellung. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Was bedeutet uns Arbeit? Wie kann die Arbeit in der Zukunft aussehen? Wie viel wollen wir arbeiten? Die Ausstellung will dafür werben, sich näher mit dem Begriff Solidarität auseinander zu setzen, um darin eine große Chance für unser zukünftiges Zusammenleben zu erkennen.

Man kann die gesamte Aufstellung vorab unter https://bilder-einer-solidarischen-welt.de/ digital anschauen. Auf der Homepage findet man auch vertiefende Texte und Materialien zu den Themen. Für Schulklassen stehen didaktische Materialien für den Besuch der Ausstellung zur Verfügung.

Uhrzeit: Während der Öffnungszeiten der Manufaktur, auf Anfrage auch außerhalb der Zeiten.