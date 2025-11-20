Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt

ein daumenkinographischer Abend von und mit Volker Gerling

Theater Ansbach Promenade 29, 91522 Ansbach

Von und mit Volker Gerling.

Volker Gerling hält den Zauber des Flüchtigen, beinahe Unsichtbaren fest. Seine Momentaufnahmen sind poetische Wimpernschläge von exakt 12 Sekunden. Gerling ist 5500 Kilometer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gewandert und dokumentiert mit seiner

Kamera Kleinode wundersam unscheinbarer Begegnungen in Form fotografischer Daumenkinos.

Das Stück Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt wurde auf Theaterfestivals in über 30 Ländern auf vier Kontinenten eingeladen und erhielt bei dem Fringe Theaterfestival Edinburgh den renommierten Total Theatre Award.

Info

Theater Ansbach
Kinder & Familie
