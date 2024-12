Bilderausstellung "Zeit" von Susie Bauer, Heilbronn

Unter dem Titel „Zeit“ wird am Sonntag, 1. Dezember, im Leingartener Museum Altes Rathaus“ an der Eppinger Straße 150 eine bis 19. Januar 2025 dauernde Bilderausstellung der in Heilbronn wohnenden Künstlerin Susie Bauer eröffnet.

Die um 11 Uhr beginnende Vernissage wird von der Band Audiofill musikalisch umrahmt. Den Einführungsvortrag hält die Karlsruher Kunsthistorikerin Helene Seifert.

Susie Bauer, Jahrgang 1967, hat von 2006 bis 2011 ein Studium am IBKK Kunstzentrum in Bochum absolviert, das sie mit Diplom abgeschlossen hat.

Die freischaffende Künstlerin setzt sich mit Veränderungsprozessen auseinander, mit Metamorphosen und Transformationen. Wachstum und Zersetzung, Neuwerdung und Neuverwertung sind zentrale Themen ihrer Arbeit. Eine wichtige Rolle nehmen Steine ein, weniger als Werkstoff, sondern als inhaltliche und formale Anregung.

Das Museum Altes Rathaus ist dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem nach Vereinbarung unter 07131 900173. st