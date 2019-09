Bilderband fand sich im Sommer 2015 in Mannheim zusammen, wo sich die fünf Musikstudierenden an der dortigen Hochschule kennenlernten. Geprägt durch ähnliche Einflüsse und eine konvergente Klangvision entwickelten die vier jungen Musiker rasch einen homogenen Bandsound. Sie gewannen im November 2016 den ersten Preis des Future Sounds Jazzwettbewerbs, im Rahmen der Leverkusener Jazztage und waren Finalisten beim 9. Europäischen Burghauser Jazzpreis und beim Gexto Jazzpreis in Spanien.

Das Repertoire der Bilderband besteht größtenteils aus Eigenkompositionen, wobei das Spiel mit dem Gegensatz von Einfachheit und Komplexität den besonderen Reiz der Stücke ausmacht. Dabei bleibt viel Raum für Interplay und Improvisation, was für eine konstant hohe Spannung zwischen den Musikern und spürbare Energie im Raum sorgt.

Im Sommer 2019 erschien ihr Debut Album „Presenting Bilderband“ unter Unit Records.

Daniel Buch - sax

Bjarne Sitzmann - git

Antoine Spranger - p

Lukas Hatzis - b

Tobias Frohnhöfer - dr