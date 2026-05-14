Bilderbuch-Autokino

Kommt mit eurem eigenen, liebsten fahrbaren Untersatz (Bobbycar, Dreirad, Traktor usw), auf dem es sich auch eine Weile bequem sitzen lässt, in die Bücherei und erlebt mit uns ein „Autokino“ der etwas anderen Art.

Vorgelesen wird eine spannende Geschichte. Im Anschluss dürfen die Kinder mit ihren Fahrzeugen die Bücherei erkunden und ihr fahrerisches Geschick unter Beweis stellen.

Bitte anmelden, die Parkplätze sind begrenzt.

Für Kinder ab 4 Jahren.