Eichhörnchen traut morgens seinen Augen nicht: alles weiß, was ist das? Schnee! Genauso wie er gekommen ist, ist die weiße Pracht am nächsten Tag aber auch wieder weg. Eichhörnchen ist sich sicher, dass kann nur ein übler Schneedieb gewesen sein. Wer weiß, was der noch alles klaut?

Für Kinder ab 4 Jahren. Mit Anmeldung. Ohne Eltern.