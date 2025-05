Was hat der Siebenschläfertag mit dem Siebenschläfer zu tun? Eigentlich nichts, trotzdem wird heute die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer gezeigt, der gerne seinen Geburtstag feiern möchte, aber nicht so richtig weiß wie? Zum Glück wissen seine Freunde, was alles zu einer richtigen Geburtstagsfeier gehört.

Für Kinder ab 4 Jahren. Mit Anmeldung. Ohne Eltern.