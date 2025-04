Dr. Brumm macht das, was er jeden Mittwoch macht – wandern gehen! Mit seinen Freunden Pottwal und Dachs marschiert er los. „Die Rucksäcke wiegen so viel, als hättest du Steine eingepackt“, jammert Dachs. „Eine vernünftige Ausrüstung ist das A und Oho“, sagt Dr. Brumm. Als erfahrener Wanderführer hat er nämlich an alles gedacht. Oder etwa nicht?

Für Kinder ab 4 Jahren. Ohne Eltern. Eintrittskarten ab Dienstag, den 29.04.25 in der Stadtbücherei Fellbach. Dauer ca. 30 Minuten.