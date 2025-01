Bilderbuch-Kino: "Ponti Pento“

In einer mondhellen Nacht schleicht sich Ponti Pento, der kleine Eselspinguin, aus dem Zoo. Mutig macht er sich auf die gefährliche Reise an den Südpol, um sein wahres Zuhause zu finden. Aber die Welt ist groß und weit für einen kleinen Pinguin. Da ist es vielleicht ein Wunder, dass Ponti selbst in der Eiswüste Freunde findet, die ihm helfen, den richtigen Weg ins Pinguinland zu finden..

Für Kinder ab 4 Jahren, Dauer: ca. 20 Minuten, ohne Eltern, mit Anmeldung vor Ort, per E-Mail an sarina.czech(at)fellbach.de oder telefonisch unter 0711/5851-532.