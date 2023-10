Bär hat schlechte Laune, denn es regnet. Dabei will er doch mit seinem Freund Biber in der Sonne spielen. Doch Biber weiß Rat: "Wir beschließen einfach, dass heute der schönste Tag ist!" Und so kreieren die beiden ein tolles Regenprogramm.

Für Kinder ab 4 Jahren, Dauer: ca. 20 Minuten, ohne Eltern, mit Anmeldung vor Ort, per eMail an sbf(at)fellbach.de oder telefonisch unter 0711/5851-532.