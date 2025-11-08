Bilderbuchkino „Das Kamel hat schlechte Laune“

Eine Bilderbuchkino-Geschichte für Kinder ab 5 Jahren.

Vorgelesen wird das Bilderbuch „Das Kamel hat schlechte Laune“ von Rachel Bright & Jim Field: Das kleine Kamel Konrad hat heute so richtig schlechte Laune und dass die Familie zur Oase wandern will, macht es nicht besser. Lustlos trottet er den anderen hinterher - müde, heiß, keine Lust, er bleibt einfach liegen.

Sollen die anderen doch ohne ihn gehen! Was sie auch tun - und Konrad? Der hat eigentlich gar keine Lust mehr auf schlechte Laune… Aber wie kommt er da wieder raus? Zu seinem Glück hopst eine Wüstenspringmaus vorbei und sie hat einen tollen Rat: probier es doch mal mit einem Lächeln!