Bilderbuchkino: „Henni Haselmaus und die leckersten Plätzchen der Welt"

Henni Haselmaus möchte Weihnachtsplätzchen für alle Tiere im Baumhaus backen. Doch, oh Schreck, die Vorratskammer ist leer! Wo soll Henni heute, an Heiligabend, denn noch Zutaten für die Kekse bekommen? Ein Weihnachtsfest ohne Plätzchen, das wäre undenkbar. Also macht sich die kleine Haselmaus auf den Weg. Die Nachbarstiere helfen ihr gerne aus. Henni hilft ihnen im Gegenzug beim Dekorieren, bei der Kinderbetreuung, bei der Musikprobe, und, und, und. Ob die Zeit am Ende noch zum Backen reicht?

Für Kinder ab 4 Jahren. Ohne Eltern. Kostenlose Eintrittskarten ab dem 10. Dezember in der Stadtbücherei Fellbach. Dauer ca. 30 Minuten.