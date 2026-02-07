Bilderbuchkino „Henri und Henriette fahren in die Ferien“

Eine Bilderbuchkino-Geschichte für Kinder ab 5 Jahren.

Vorgelesen wird das Bilderbuch „Henri und Henriette fahren in die Ferien“: Hahn Henri möchte mit der ganzen Hühnerfamilie nach Paris reisen, um den Eiffelturm zu sehen. Doch kaum sind sie am Dorfteich angekommen, hat der Traktor eine Panne. Aber am Weiher ist es ja auch schön …

Während des Vorlesens wird das Bilderbuch Seite für Seite groß an die Wand projiziert und die Bilder können intensiv betrachtet werden. So werden die Kinder aktiv ins Bilderbuchgeschehen einbezogen.