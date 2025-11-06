Bilderbuchkino „Weißt du, was ein Opossum ist?“

Eine Bilderbuchkino-Geschichte für Kinder ab 5 Jahren.

Vorgelesen wird das Bilderbuch „Weißt du, was ein Opossum ist?“ von Sabine Bohlmann & Emilia Dziubak: Die Maus erhält einen Brief von einem Opossum. Doch sie weiß gar nicht, was das ist. Als sie die anderen Tiere fragt, erzählen die alle etwas anderes. Als das Opossum schließlich auftaucht, gibt es eine lustige Überraschung.

Während des Vorlesens wird das Bilderbuch Seite für Seite groß an die Wand projiziert und die Bilder können intensiv betrachtet werden. So werden die Kinder aktiv ins Bilderbuchgeschehen einbezogen.