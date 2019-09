Was ist denn das für ein Heulen und Wimmern mitten in der Nacht? Ein kleiner Fuchs, ganz allein. Die Schwalbe Lela und das Eichhörnchen Pino müssen ihm helfen! Doch wie sollen sie die Mutter des Kleinen finden, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Da hat Lela eine Idee: Sie brauchen die Unterstützung der anderen Tiere im Wald! Ein Bilderbuchkino für Kinder ab 5 Jahren.

Bilderbuchkino bedeutet, dass die Geschichte vorgelesen wird und die entsprechenden Bilder des Buches dazu an die Wand projiziert werden. Das Bilderbuchkino dauert voraussichtlich 40 Minuten. Der Eintritt ist frei und es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.