Die Bilder aus dem Bilderbuch werden auf die Leinwand projiziert und dazu die Geschichte vorgelesen.

Zur Vertiefung gibt es im Anschluss eine Bastelei.

Nur mit Anmeldung (ab dem 01.09.) in der Stadtbücherei, per Mail an stadtbuecherei@oehringen.de oder telefonisch unter 07941 68-4200.