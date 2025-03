Das Bilderbuchkino der Stadtbücherei geht in eine neue Runde und verwandelt die Zweigstelle Waldhäuser-Ost (Berliner Ring 33) zweimal im Monat in einen Kinosaal. Dann sind montags und mittwochs von 15.30 bis 16.15 Uhr auf einer Leinwand die Bilder aus den Büchern zu sehen und gleichzeitig werden die Geschichten dazu vorgelesen. Das Bilderbuchkino richtet sich an Kinder zwischen vier und sechs Jahren.